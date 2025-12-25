２５日に実施された２年債入札（第４８０回、クーポン１．１％）は、最低落札価格が９９円９２銭０厘（利回り１．１４１％）、平均落札価格が９９円９４銭２厘（同１．１２９％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は２銭２厘で、前回（１１月２８日）の１銭２厘から拡大。応札倍率は３．２６倍となり、前回の３．５３倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS