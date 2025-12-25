清水銀行が後場に強含んだ。日本経済新聞電子版がこの日、「ＳＢＩホールディングス（ＨＤ）が提携している地方銀行にグループ入りを打診したことが分かった」と報じた。受け入れればＳＢＩ新生銀行の持ち分法適用会社になるという。ＳＢＩホールディングスによる打診先として、資本・業務提携を結ぶ清水銀と筑波銀行などがあるとしており、報道を材料視した買いが入ったようだ。筑波銀もしっかり。記事による