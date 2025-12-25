電通グループは底堅く推移。２４日取引終了後、保有する固定資産（電通銀座ビル）の売却を発表した。引き渡しは来年１月３０日の予定。これに伴い、２６年１２月期に約３００億円の譲渡益を計上する。営業損益に約３００億円、最終損益に約２２０億円のプラス影響が見込まれるという。 出所：MINKABU PRESS