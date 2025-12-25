ヘッドウォータースは急反発している。２４日の取引終了後、生成ＡＩ活用を業務に定着させるためのフォワードデプロイエンジニア（ＦＤＥ）「Ｘ－ＴｅｃｈＦＤＥ」を本格展開すると発表しており、材料視した買いが集まっている。ヘッドウォが持つ生成ＡＩやＤＸなどに関する総合的な技術「Ｘ－Ｔｅｃｈ」を生かし、同社のエンジニアが顧客企業のオフィスで企画・提案やシステム開発、運用する組