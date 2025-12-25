アスルクラロ沼津は25日、順天堂大からMF福田凌(22)が加入することを発表した。福田は石川県出身で、ツエーゲン金沢U-15から興国高を経て順天堂大へ。加入に際してクラブ公式サイトを通じ、「必ずアスルクラロ沼津を1年半でJリーグの舞台へ戻すという強い覚悟を持ち、自分の持っている力の全てを注ぎます」と決意を語った。以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文●MF福田凌(ふくだ・りょう)■生年月日2003年9月11日(2