清水エスパルスは25日、横浜F・マリノスからMF井上健太(27)が完全移籍で加入することを発表した。神奈川県出身の井上は立正大淞南高から福岡大を経て、2021年に大分トリニータへ入団。2023年に横浜FMへ移籍し、今季J1リーグ戦では28試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF井上健太(いのうえ・けんた)■生年月日1998年7月23日(27歳)■出身地神奈川県■身長/体重172cm/72kg■経歴大崎SC-横浜ジュニオー