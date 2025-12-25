徳島ヴォルティスは25日、今季J2リーグ戦で禁止行為を行った観客に処分を科したことを発表した。違反行為は「入場禁止期間の入場」。Jリーグで定める統一基準に照らし合せ、当該者1名に対して無期限入場禁止を通告した。対象試合はリーグ戦、カップ戦、天皇杯、アカデミー公式戦などを含む、徳島が出場する全ての公式戦となる。