カマタマーレ讃岐は25日、建国大(韓国)のDFイ・ギサン(22)が2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」から加入することが内定したと発表した。クラブは公式サイトで、空中戦と対人守備に強いセンターバックと紹介。本人は加入内定にあたり、「クラブの良い成績を出すために練習場、スタジアムの中で最善を尽くす姿をお見せします」と意気込みを述べた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文●DFイ・