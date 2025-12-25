メジャーリーグの移籍市場は、大物選手の新天地が次々と決まり、活発化している。そんな中、依然としてフリーエージェント（FA）の目玉選手が市場に残っており、その動向に注目が集まっている。MLB公式サイトは24日（日本時間25日）付で「市場に残る注目のFA選手14人」を特集。筆頭として、カブスからFAとなっているカイル・タッカー外野手を紹介している。 ■焦点はビシェットの動向 アンドリュ&