お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が24日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。年を取るほど、考え方が頑固になると経験談をもとに持論を語った。番組には30代の女性から、姑が孫の写真を個人情報が筒抜けの状態でインスタグラムに投稿し、困っていると相談が寄せられた。吉田は「60歳とかなってきたら、自分より年下の言うことで人生変えへんからな」と持論。「仕上がってるもん