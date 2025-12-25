トヨタ自動車の旗トヨタ自動車が25日発表した11月の世界生産台数は、前年同月比5.5％減の82万1723台だった。前年割れは6カ月ぶり。中国や日本が落ち込んだ。世界販売台数は2.2％減の90万11台となった。前年を下回るのは11カ月ぶり。地域別の生産は、中国が14.0％減の14万5707台だった。補助金を打ち切る地域の拡大や、主力のスポーツタイプ多目的車（SUV）「RAV4」のモデル切り替えが響いた。日本が稼働日の減少を受け、9.7％