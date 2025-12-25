＜SUMMER SONIC 2026＞の開催決定が発表された。2026年の開催でついに25周年を迎えるサマソニ。次回開催は25周年を記念して8月14日(金)・15日(土)・ 16(日)の3日間開催となる。会場については東京会場がZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ、大阪会場が万博記念公園での開催となった。なお、出演ラインナップは年明け2月ごろに発表予定とのこと。■＜SUMMER SONIC 2026＞日程：2026年8月14日(金)・15日(土)・ 16(日)東京会場：Z