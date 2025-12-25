メビウスより、飯島多紀哉氏が手掛けるホラーアドベンチャーゲーム「アパシー 鳴神学園霊怪記〜旧校舎の怪異〜」のNintendo Switch版が配信されました。2025年12月25日より配信が開始された本作は、有名配信者・稲葉百万鉄さん専用に制作されていたタイトルを一般向けにリリースした作品です。 メビウス「アパシー 鳴神学園霊怪記〜旧校舎の怪異〜」 発売日：2025年12月25日対応ハード：Nintendo Switch(TM)ジャン