政府は２６日、２０２６年度予算案を閣議決定する。一般会計の総額は２年連続で過去最高を更新し、１２２兆３１００億円程度とする方針だ。２５年度から７兆円程度増え、初めて１２０兆円を超える。歳出では、全体の３分の１を占める医療などの社会保障関係費で、過去最大の３９兆６００億円程度を計上する。診療報酬のプラス改定などが主な要因となる。防衛力整備計画対象経費は８兆８１００億円程度、自治体に配る地方交付税