昨年１０月の衆院選で林芳正総務相（山口３区）陣営が支払ったとする労務費を巡り、林氏の事務所は２５日、選挙運動費用収支報告書の訂正を山口県選挙管理委員会に届け出て、同県山陽小野田市の１３人に計１３万円を支払ったとする記載を削除した。訂正前の収支報告書では、林氏の陣営は昨年１０〜１１月、約２７０人に労務費として計約３１６万円を支出したと記載。支払先として領収書に記載された同市の７人が読売新聞の取材