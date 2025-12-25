SKY−HI（AAA日〓光啓＝39）が年内のライブとテレビ番組への出演を辞退すると25日、代表取締役CEOを務める「BMSG」が公式サイトで発表した。「アイドル活動を行う未成年の少女」を深夜に複数回自宅に呼び出していたなどと一部で報じられていた。発表では、同社が報道を重く受け止め、記事中で指摘された東京都青少年健全育成条例の違反を含め、日〓による違法行為の有無について、複数の弁護士等の専門家の指示を仰ぎながら内部調