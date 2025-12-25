俳優の川崎麻世が24日に自身のアメブロを更新。タレントの関根勤と小堺一機との約50年にわたる交流を振り返った。この日、川崎は「メリークリスマスイヴ」と挨拶し「芸能界デビュー当時からの付き合い 関根勤さんと小堺一機さん」と3ショットを公開。「来年で50年のお付き合いになるね」「いい笑顔」とコメントした。続けて「1976年にレギュラーになった番組『カックラキン大放送』でも関根さんとは一緒だった！」と明かし、タレン