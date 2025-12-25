２５日朝、京都府向日市にあるリサイクル業者の敷地内で、積載作業をしていたトラックの荷台から煙が出て爆発、従業員２人が軽いやけどを負いました。午前８時２０分ごろ、向日市上植野町で「爆発音が聞こえて、その方向を見たら煙が出ている」と近くの会社の従業員から通報がありました。警察によりますと、リサイクル業者の敷地内に大型トラックをとめ、従業員２人が鉄くずやスプレー缶などの積み込みをしていた際に、荷台から発