ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子（57）が24日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話SP」（後7：00）にゲスト出演。兄・太郎さんが社長に就任したことを明かした。同番組では7年間に渡り高嶋ファミリーに密着。ちさ子は、2025年の10代ニュースとして「めでたいニュースがある。うちの兄・太郎が会社の社長になった」と明かした。続けて、父・弘之氏が「千代田化工建設っていう、コンビナート作ったり、重要な会社」と説明。