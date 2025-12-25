金正恩総書記が原潜を視察した/KCNAソウル（CNN）北朝鮮は25日、同国初の原子力潜水艦だと主張する艦艇の新たな画像を公開した。艦体のサイズは巨大で、米海軍の一部の攻撃型原潜に匹敵する。国営メディアが公開した写真には、金正恩（キムジョンウン）総書記が屋内の建造施設で誘導ミサイル潜水艦を視察する様子が写っており、潜水艦がまだ進水していないことが示唆されている。原子力潜水艦の建造は、金氏が2021年の朝鮮労働党大