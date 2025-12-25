ある相談者から、次のような相談が寄せられました。「企業年金の一時金を選ぶか、終身年金を選ぶかで迷っています。厚生年金への影響も知りたいです」。iDeCoの通知も同時に届き、選択の重要性を実感したそうです。 今回はこうした相談をもとに、企業年金の受け取り方について事実ベースで解説します。 60歳の誕生日に届いた「企業年金・iDeCo給付のお知らせ」とは 今回、ご相談者のもとに60歳の誕生日を機に