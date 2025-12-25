老後の生活費について、不安を感じている方は多いのではないでしょうか。年金だけで生活できるのか、毎月どの程度の支出を想定しておけばよいのかは、将来設計を考えるうえで重要なテーマです。 本記事では、夫婦高齢者無職世帯の老後の生活費の目安や、ゆとりある老後生活を送るために必要とされる金額について整理して解説します。 夫婦高齢者無職世帯の「老後の生活費」は“月額28万円程度” 総務省統計局