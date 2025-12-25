ゼロアクセルは12月24日、「住宅ローンに関するアンケート調査」の結果を発表した。調査は2025年12月17日、住宅ローンの利用経験がある20歳以上の男女200人を対象にインターネットで行われた。○住宅ローンの借入期間と月々の返済額住宅ローンの借入期間は「26年〜35年」が合計57.5%と過半数を占め、月々の返済額は「5万円〜10万円未満」が6割以上(64.5%)という結果に。また、57.5%の人がボーナス払いを利用しておらず、月々の安定