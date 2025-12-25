男子プロゴルフでツアー３１勝の片山晋呉（５２）が、２３日にＳ状結腸がんのため千葉市内の自宅で死去「ジャンボ」の愛称で親しまれた男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司さん（享年７８）をしのんだ。片山は２５日までに自身のインスタグラムを更新。「僕が高校生の時ジャンボさんにＶＩＳＡ太平洋でキャディーさせていただいた時の写真３５年前になります」とコース上での当時の写真をアップ。「一週間プロとはなんぞやって