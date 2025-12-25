声優の矢野奨吾が、2025年12月31日をもって所属事務所と契約満了につき退所することが、所属事務所「スーパーエキセントリックシアター」より発表された。声優活動は続けていく。【写真】達筆な字！気になる退所理由は…矢野奨吾の直筆コメント全文直筆コメントも公開され、「いつも応援してくださる皆さま、関係者の皆さまへ」と題し、「このたび、2025年12月31日をもちまして、約13年間お世話になりました株式会社スーパーエ