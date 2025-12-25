中米ホンジュラスの大統領選挙で、アメリカのトランプ大統領が支持した野党候補が勝利したことを受けて、ルビオ国務長官は次期政権との協力強化に期待感を示しました。ルビオ国務長官は24日、ホンジュラスの大統領選挙で野党・国民党のアスフラ氏が勝利したことについて「明確な勝利を祝福する」とし、「次期政権との安全保障協力の推進や経済関係の強化を期待している」との声明を発表しました。トランプ大統領は台湾との外交関係