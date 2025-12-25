お笑いコンビ、千鳥のノブ（45）が24日放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」（水曜午後11時59分）に出演。参考にしているMCを明かした。番組では「業界人にコンサルしてもらおう第3弾」を行った。初回はキングコング西野亮廣、2回目はテレビプロデューサーの佐久間宣行氏が登場し、今回は“ホモサピ界No.1MC”としてノブが登場した。ノブは「さんまさんとか、ダウンタウンさんとか、そんなんはスーパー