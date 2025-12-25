突然の割れ爪に悩んだ経験はありませんか？そんな日常の小さなトラブルに寄り添う新作が、トータルネイルブランド「デュカート」から登場します。2026年1月1日（木）発売の「割れ爪補修コート（マットタイプ）」は、補修※・補強※・ネイルカラーの3役を1本でこなす優秀アイテム。自爪のように自然な仕上がりで、シーンを選ばず使えるのも魅力です。ナチュラル派さん必見の新コートを詳しくご