J1清水は25日、横浜MからMF井上健太（27）を完全移籍で獲得したと発表した。井上は「横浜F・マリノスから来ました、井上健太です。清水エスパルスで成功を勝ち取りたいです。ハングリーです。自分のすべてを出します。よろしくお願いします」とクラブを通じてコメントした。井上は今季J1で28試合に出場。スピードを生かした突破が武器のサイドアタッカー。反町康治GMは「活動量の豊富さに加え、シャープな動きで左右のMFを主