サンドウィッチマンが25日、都内でメインパーソナリティーを務めたニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」の24時間完走記者会見に出席した。24日正午から24時間の特別番組で、大半を生放送で届けた。伊達みきお（51）は「24時間のお仕事は初めてのこと。若いころは徹夜で遊んだりもしてましたけど、50過ぎて24時間起きてたことはなかったのでね。結局、一睡もせず走り抜けた感じですね」。多数のゲストが出演