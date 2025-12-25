会社員であれば、給与から天引きされるため普段は意識しづらい税金や社会保険料。しかし、実際に家計簿で可視化してみると、その負担額にびっくり……なんてことも。今回は、青木さやか氏著・坂本綾子氏監修の『貯蓄が苦手な人こそ読んでほしいお金の第一歩お金まわりを見直したら人生が変わった』（日経BP）より、FPとともに家計改善に取り組む青木さんの8カ月分の家計簿を大公開。節約意識が芽生えていく様子や、税金の予想以