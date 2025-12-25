僕はゴウ（小2）。お母さんとお父さんは、僕のことよりもお互いのことが大切なのかなと思っています。お父さんにとって一番大切なのはお母さんで、僕は2番目。お母さんは自分が一番で、その次がお父さん、そして僕は3番目かな。でも、僕はお母さんとお父さんが大好きです。だけど……何をやっても叱られるし、前は「いいよ」と言っていたことでも怒られるので、最近は何がよくて、何が悪いのかわからなくなっています。もう何もし