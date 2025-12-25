ソフトバンクの小久保裕紀監督が25日、東京都内のソフトバンク本社で孫正義オーナーを訪問し、日本一を報告した。冒頭で孫オーナー、小久保監督、城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が取材に対応。城島CBOは台湾プロ野球の味全から加入する徐若熙（シュー・ルオシー）投手の魅力を語った。城島CBOは「魅力にあふれた若くて素晴らしい投手。今すぐにでもうちの強力な先発ローテーションに割っては入れるような