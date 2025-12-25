◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ東海大福岡53―34新潟産大付（25日、東京体育館）女子の3回戦が行われ、東海大福岡（福岡?）が新潟産大付（新潟）を53―34（11―6、21―12、6―5、15―11）で破り、3位に入った2023年大会以来、2年ぶりの8強入りを決めた。26日の準々決勝は今夏の全国総体を制した桜花学園（愛知?）と対戦する。第1クオーター（Q）は互いに得点を奪い合う展開の中で、東海大福岡は主将