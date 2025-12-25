ソフトバンクの小久保裕紀監督が25日、東京都内のソフトバンク本社で孫正義オーナーを訪問し、日本一を報告した。冒頭で孫オーナー、小久保監督、城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が取材に対応。孫オーナーは「本当に素晴らしい年の締めくくり。リーグ優勝に日本一。僕もうれしかったし、ファンの皆さんもうれしかったと思う。（小久保監督は）素晴らしいリーダーシップですね」と就任1年目からリーグ2連覇を