¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¤ÎÁ°¤Ç´é´ó¤»¹ç¤¤2¥·¥ç¥Ã¥ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¾¶¥µ»¤Î½÷À­¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î?´°Á´¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È?2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó»ÖÅÄÀéÍÛ¤È¥Ð¥ì¡¼º´Æ£½ÊÇµ¡£2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢»ÖÅÄ¤¬¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¡¢¤è¤·¤Î¤Á¤ã¤óÈþ¿Í¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¯¤Æ¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤¬½éÂÐÌÌ¤Ë¤·¤Æ½Ð¤Æ¤Æµ¤¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÃý¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£º´Æ£¤â¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¾ÆÆù¿©¤Ù¤µ