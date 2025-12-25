◆バスケットボール全国高校選手権ウインターカップ（25日、東京体育館）女子の3回戦が行われ、8強が出そろった。大会4連覇を目指す京都精華学園（京都?）や昨年3位の精華女子（福岡?）、2022、23年大会で3位の東海大福岡（福岡?）、今夏の全国総体優勝の桜花学園（愛知?）などが進出した。女子の福岡県勢2校が8強に進出するのは2010年大会の中村学園女子と福岡大若葉以来で15年ぶりとなる。準々決勝4試合はいずれも26