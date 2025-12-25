通算113勝を挙げ、世界ゴルフ殿堂入りも果たした不世出のプロゴルファー・尾崎将司氏。彼のクラブ開発を任されていたのが、マスダゴルフのクラブデザイナー・増田雄二氏だ。今回は増田氏に、尾崎氏が徹底的にこだわっていたクラブ哲学について話を聞いた。【写真】ジャンボが愛したクラブは美しい！『WOSS』パター、『M425』ウェッジ、『J’sメタル』ドライバー、『チタンマッスル』アイアン◇◇◇尾崎氏が使用し、大ヒット