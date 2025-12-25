14歳でデビューして66年、今も日本の映画界をけん引し続ける俳優・吉永小百合。俳優・高倉健との出会いが自身の「転機になった」と語った。【映像】互いに褒め合う高倉健と吉永吉永は、12月22日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。番組では、45年前に高倉健と吉永小百合が揃って出演した際の映像が紹介された。この年公開された映画『動乱』で初共演した2人は仲睦まじい様子で、黒柳に吉永の印象を聞かれた高倉健