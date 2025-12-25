ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼ ¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤òË¬¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤é¤È¤Î¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢ºÊ¡¦Èþ·Ã»Ò¤µ¤ó¡¢Ì¼¡¦¿¿Ëã¤È¤Î¿Æ»Ò¥Ç¡¼¥È¤ò¸ø³«¹â¶¶¤Ï¡ÖÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¡ª¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¤µ¤À¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä