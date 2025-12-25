歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が24日、自身のブログを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／12）と共にクリスマスディナーを楽しんだことを報告し、家族時間のオフショットを公開した。【写真】「待ってる間、芝居のフリの話してる、、」クリスマスディナーでの長女・麗禾＆長男・勸玄團十郎は、連投でディナーに出かけた様子を披露。ギリギリまで稽古をしていたそうで「へークリスマスイ