パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶が、まさかの“サンタクロース姿”で登場。公式Xの遊び心あふれる投稿がファンの間で話題となっている。【画像】可愛すぎる「彩艶サンタ」パルマの日本語公式Xは日本時間12月24日、「日本の皆さん、メリークリスマス！」と綴って1枚の画像を投稿。トナカイやクリスマスツリーのイラストと共に、サンタクロースの帽子と衣装を身にまとった鈴木の姿がコラージュされていた。満面の笑みで