元「欅坂46」のメンバーで俳優の長濱ねる（27）が、素肌を見せた装いでオーストリアを満喫するプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】素肌を見せたオーストリアでの写真や水着姿2025年7月15日に2nd写真集「長濱ねる」を発売した長濱。Instagramでは、山の中で服を脱いでいる瞬間を収めたオフショットや、フィンランドの海での水着姿など、色気あふれる写真を公開し、「すごい…」「フィンランドでもやっぱ