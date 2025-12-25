日本テレビ系バラエティー「ぐるぐるナインティナイン」の人気企画「グルメチキンレースゴチになります！26」が25日、最終戦を迎え「ぐるナイゴチ最終戦クビは最大3人!小芝＆文哉＆白石が全員クビ?コスプレ歌合戦」が放送される。今夜の放送で最大3人のクビメンバーが決まり、「ゴチ」を去ることになる。クビになる人数は、ルーレットで決定する。昨年の「ゴチ25」最終戦では盛山晋太郎、やす子が“クビ”になった。そして「ゴ