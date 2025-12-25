１２月２５日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、高額療養費制度の見直し策に関するニュースについて意見を交わした。 藤井氏「必ずしも高額医療費の上限の引き上げというのが国民の健康を害するとはいえない」 政府は、医療費が高額になった場合に患者の自己負担を抑える「高額療養費制度」の見直し策を発表した。