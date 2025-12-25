薩摩、大隅地方の海上では、25日夕方から26日明け方まで暴風に警戒が必要です。詳しい気象情報を大山気象予報士の解説です。 鹿児島市は現在、雲に覆われていて、風は7メートルと少し強くなっています。 【警報】 地図のピンクの表示のところに暴風警報が出ています。海上では26日明け方にかけて暴風に警戒をしてください。 【予想天気図】 25日夜9時の予想天気図を見てみますと、西高東低の冬型の気圧配置が強まって