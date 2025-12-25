日本発のインターナショナル・フェスティバルとして2000年に誕生した「SUMMER SONIC（サマーソニック）」が、2026年に25周年を迎える。これを記念し、2026年のサマーソニックは例年より拡大した3日間開催となることが発表された。2026年8月14日（金）・15日（土）・16日（日）に東京会場：ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ、大阪会場：万博記念公園にて開催される。25周年の節目となる2026年は、3日間にわたってどのようなライン