サッカー元日本代表の妻が結婚１５周年を迎えたことを報告した。インスタグラムで「結婚１５年記念日でした」と報告したのはＪ１神戸のＧＫ権田修一の妻で、元モデルの裕美さん。「＃イブ婚」などのハッシュタグを付け、１５本の薔薇の花束の写真を添えた。「息子の遠征が増えて、この１年は、気づけば夫婦ふたりで過ごす時間が多かった気がします。たまに喧嘩もしますが、仲良くやってます来年から中学生。また少し、暮ら