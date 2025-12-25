日本相撲協会は２５日、九州場所のあった１１月に起こった木瀬部屋の幕下以下力士の暴力行為に関する処分について公表。力士に出場停止２場所の懲戒処分、木瀬親方に降格（委員から年寄）処分を下したことを発表した。力士は自主引退した。発表によると１１月７日に同力士は同部屋の力士が自身の財布の中から現金を盗んだのを確認し激高。顔面を少なくとも５〜６回、力一杯手拳で殴打した。暴力被害の力士は両眼の辺りにあざが