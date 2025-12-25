ナイガイが大幅高している。２４日の取引終了後、保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、２６年１月期決算に投資有価証券売却益１億３１００万円を特別利益として計上すると発表したことが好感されている。なお、通期業績予想については、修正が必要となった場合には速やかに発表するとした。 出所：MINKABU PRESS